Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 30 листопада 2023 року, 22:00.
Ліверпуль — ЛАСК, getty images
01 грудня 2023, 07:53
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи Ліверпуль здобув розгромну перемогу над ЛАСК та достроково виграв квартет E.
Команда Юргена Клоппа відправила у ворота австрійського клубу чотири "сухих" м'ячі, авторами яких стали Луїс Діас, Мохамед Салах та Коді Гакпо (дубль).
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Ліверпуль — ЛАСК у 5 турі групового етапу Ліги Європи-2023/24:
Ліверпуль — ЛАСК 4:0
Голи: Діас, 12, Гакпо, 15, Салах, 51 (пен.), Гакпо, 90+2
Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Кванса, Конате (Александер-Арнольд, 56), Цимікас (Чемберс, 82) — Гравенберх (Бредлі, 82), Ендо, Елліотт — Салах (Джонс, 56), Гакпо, Діас (Нуньєс, 56).
ЛАСК: Лаваль — Цірайс, Андраде, Таловєров (Гафель, 61) — Стойкович (Флекер, 61), Горват, Любич, Белло (Реннер, 61) — Жуль — Усор, Любичич (Мустафа, 61, Коне, 75).
Попередження: Таловєров