Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 30 листопада 2023 року, 22:00.
Вільярреал - Панатінаїкос, getty images
01 грудня 2023, 09:45
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи УЄФА Вільярреал здобув важливу перемогу над Панатінаїкосом в результативному протистоянні.
Завдяки цій перемозі "жовта субмарина" гарантувала собі місце в плей-оф другого за престижністю єврокубку.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Вільярреал — Панатінаїкос у 5 турі групового етапу Ліги Європи-2023/24:
Вільярреал — Панатінаїкос 3:2
Голи: Баена, 29, Комесанья, 34, Моралес, 47 — Паласіос, 66, Йоаннідіс, 81
На 66 хвилині Фотіс Йоаннідіс не реалізував пенальті
Вільярреал: Рейна — Фойт (Альтміра, 77), Альбіоль (Габбія, 46), Куенка, А. Морено — Ахомаш, Парехо, Комесанья, Трігерос (Педраса, 77) — Баена (Ж. Морено, 68), Моралес (Бреретон, 68)
Попередження: Ахомаш, Комесанья