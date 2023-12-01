Ліга Європи

Завершилися поєдинки 5-го туру Ліги Європи.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи відбулося декілька матчів.

Вільярреал переграв Панатінаїкос у непростому поєдинку. У другому таймі Фотіс Йоаннідіс не зміг реалізувати пенальті.

Вільярреал — Панатінаїкос 3:2

Голи: Баена, 29, Комесанья, 34, Моралес, 47 — Паласіос, 66, Йоаннідіс, 81

На 66 хвилині Фотіс Йоаннідіс не реалізував пенальті

Вільярреал: Рейна — Фойт (Альтміра, 77), Альбіоль (Габбія, 46), Куенка, А. Морено — Ахомаш, Парехо, Комесанья, Трігерос (Педраса, 77) — Баена (Ж. Морено, 68), Моралес (Бреретон, 68)

Попередження: Ахомаш, Комесанья

Група F 1 Ренн 5 12 2 Вільярреал 3 6 3 Панатінаїкос 4 4 4 Маккабі Хайфа 4 1

Марсель у неймовірному матчі зміг переграти Аякс та оформити вихід до плей-оф. П'єр-Емерік Обамеянг оформив хет-трик, в тому числі двічі забивши з пенальті.

Марсель — Аякс 4:3

Голи: Обамеянг, 9, пенальті, 47, 90, пенальті, Мбемба, 26

Марсель: Лопес — Клаусс, Мбемба, Гігот, Лоді (Мурільйо, 87) — Сарр, Кондогбія, Верету (Вітінья, 87), Харіт (Унахі, 87) — Корреа (Ндіає, 66), Обамеянг (Мейте, 90)

Аякс: Рамай — Гааеі, Ренш, Хато, Соса (Марта, 77) — Тахірович (Банел, 90), Бергейс, Тейлор (Акпом, 77) — Форбс (Глінссон, 46), Броббі (Салах-Еддін, 90), Бергвейн

Попередження: Лоді, Сарр — Тейлор, Глінссон, Ренш, Хато

Видалення: Бергейс

Група B 1 Брайтон 5 10 2 Марсель 4 8 3 АЕК Афіни 5 4 4 Аякс 4 2