У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи відбулося декілька матчів. 

Вільярреал переграв Панатінаїкос у непростому поєдинку. У другому таймі Фотіс Йоаннідіс не зміг реалізувати пенальті. 

Вільярреал — Панатінаїкос 3:2 

Голи: Баена, 29, Комесанья, 34, Моралес, 47 — Паласіос, 66, Йоаннідіс, 81 

На 66 хвилині Фотіс Йоаннідіс не реалізував пенальті 

Вільярреал: Рейна — Фойт (Альтміра, 77), Альбіоль (Габбія, 46), Куенка, А. Морено — Ахомаш, Парехо, Комесанья, Трігерос (Педраса, 77) — Баена (Ж. Морено, 68), Моралес (Бреретон, 68) 

Попередження: Ахомаш, Комесанья 

Група F
1 Ренн Ренн 5 12
2 Вільярреал Вільярреал 3 6
3 Панатінаїкос Панатінаїкос 4 4
4 Маккабі Хайфа Маккабі Хайфа 4 1
Марсель у неймовірному матчі зміг переграти Аякс та оформити вихід до плей-оф. П'єр-Емерік Обамеянг оформив хет-трик, в тому числі двічі забивши з пенальті. 
Марсель — Аякс 4:3 
Голи: Обамеянг, 9, пенальті, 47, 90, пенальті, Мбемба, 26 
Марсель: Лопес — Клаусс, Мбемба, Гігот, Лоді (Мурільйо, 87) — Сарр, Кондогбія, Верету (Вітінья, 87), Харіт (Унахі, 87) — Корреа (Ндіає, 66), Обамеянг (Мейте, 90) 
Аякс: Рамай — Гааеі, Ренш, Хато, Соса (Марта, 77) — Тахірович (Банел, 90), Бергейс, Тейлор (Акпом, 77) — Форбс (Глінссон, 46), Броббі (Салах-Еддін, 90), Бергвейн 
Попередження: Лоді, Сарр — Тейлор, Глінссон, Ренш, Хато 
Видалення: Бергейс 
Група B
1 Брайтон Брайтон 5 10
2 Марсель Марсель 4 8
3 АЕК Афіни АЕК Афіни 5 4
4 Аякс Аякс 4 2
Рейнджерс не зміг вдома переграти Аріс. Шотландський колектив тим не менш посідає другу сходинку. 
Рейнджерс — Аріс 1:1 
Голи: Маккосленд, 49, пенальті — Бабіка, 28 
Попередження: Ламмерс — Струський, Яго, Кокорін, Соке, Бенгтссон, Браун 
Тулуза зіграла внічию із непоступливим Юніоном Сент-Жіллуаз. Відмітитися голами обидвом командам не вдалось. 
Тулуза — Юніон Сент-Жіллуаз 0:0 
Попередження: Сьєрро — Ванхутте, Маккалістер, Амура, Садікі 
Група E
1 Ліверпуль Ліверпуль 5 12
2 Тулуза Тулуза 4 7
3 Юніон Сент-Жилуаз Юніон Сент-Жилуаз 4 4
4 ЛАСК ЛАСК 5 3