Завершилися поєдинки 5-го туру Ліги Європи.
Марсель - Аякс - Getty Images
01 грудня 2023, 00:46
У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи відбулося декілька матчів.
Вільярреал переграв Панатінаїкос у непростому поєдинку. У другому таймі Фотіс Йоаннідіс не зміг реалізувати пенальті.
Вільярреал — Панатінаїкос 3:2
Голи: Баена, 29, Комесанья, 34, Моралес, 47 — Паласіос, 66, Йоаннідіс, 81
На 66 хвилині Фотіс Йоаннідіс не реалізував пенальті
Вільярреал: Рейна — Фойт (Альтміра, 77), Альбіоль (Габбія, 46), Куенка, А. Морено — Ахомаш, Парехо, Комесанья, Трігерос (Педраса, 77) — Баена (Ж. Морено, 68), Моралес (Бреретон, 68)
Попередження: Ахомаш, Комесанья
Марсель у неймовірному матчі зміг переграти Аякс та оформити вихід до плей-оф. П'єр-Емерік Обамеянг оформив хет-трик, в тому числі двічі забивши з пенальті.
Марсель — Аякс 4:3
Голи: Обамеянг, 9, пенальті, 47, 90, пенальті, Мбемба, 26
Марсель: Лопес — Клаусс, Мбемба, Гігот, Лоді (Мурільйо, 87) — Сарр, Кондогбія, Верету (Вітінья, 87), Харіт (Унахі, 87) — Корреа (Ндіає, 66), Обамеянг (Мейте, 90)
Аякс: Рамай — Гааеі, Ренш, Хато, Соса (Марта, 77) — Тахірович (Банел, 90), Бергейс, Тейлор (Акпом, 77) — Форбс (Глінссон, 46), Броббі (Салах-Еддін, 90), Бергвейн
Попередження: Лоді, Сарр — Тейлор, Глінссон, Ренш, Хато
Видалення: Бергейс
Рейнджерс не зміг вдома переграти Аріс. Шотландський колектив тим не менш посідає другу сходинку.
Рейнджерс — Аріс 1:1
Голи: Маккосленд, 49, пенальті — Бабіка, 28
Попередження: Ламмерс — Струський, Яго, Кокорін, Соке, Бенгтссон, Браун
Тулуза зіграла внічию із непоступливим Юніоном Сент-Жіллуаз. Відмітитися голами обидвом командам не вдалось.
Тулуза — Юніон Сент-Жіллуаз 0:0
Попередження: Сьєрро — Ванхутте, Маккалістер, Амура, Садікі