Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 30 листопада 2023 року, 19:45.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи бергамська Аталанта та лісабонський Спортінг у квартеті D зіграли внічию, обмінявшись забитими м'ячами.

Обидва колективи гарантували собі вихід до плей-оф, тоді як Аталанта гарантовано вирушає до євровесни в якості лідера своєї групи.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Аталанта — Спортінг Лісабон у 5 турі групового етапу Ліги Європи-2023/24:



Аталанта — Спортінг Лісабон 1:1

Голи: Скамакка, 23 — Едвардс, 56

Аталанта: Муссо — Скальвіні (Баккер, 86), Джимсіті, Колашинац (Гольм, 86) — Гатебур, Едерсон, де Рон, Руджері — Копмайнерс (Міранчік, 69) — Скамакка (Муріель, 64), Лукман (Пашалич, 64)

Спортінг: Адан — Діоманде, Сен-Жюст (Коатес, 81), Інасіу — Есгаю (Катамо, 46), Х'юлманд (Сантуш, 77), Моріта, Рейс — Гонсалвеш, Дьокереш, Трінкау (Едвардс, 46)

Попередження: Лукман, Скальвіні, Колашинац, де Рон — Інасіу, Моріта