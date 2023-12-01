Ліга Європи

Португалець цього не розуміє.

У рамках п'ятого туру групового етапу Ліги Європи, римська Рома не зуміла перемогти швейцарський Серветт (1:1). Після гри головний тренер "вовків" Жозе Моурінью розкритикував своїх футболістів. Його слова наводить офіційний сайт римського клубу.

"Я не робитиму драми з того, що ми другі у групі Ліги Європи. Я думаю, драма скоріше в тому, що деякі футболісти змарнували можливість, граючи з таким настроєм.

Я справді не розумію цього. У мене 150 матчів у Лізі чемпіонів, які набагато важливіші, ніж цей, але моя мотивація на подібні ігри надзвичайна. Здається, деякі люди, які не мають великого досвіду у єврокубках, грають у таких матчах дещо несерйозно.

Крістанте — справжній зразок для наслідування, він грає з максимальною концентрацією і ні до чого не ставиться легковажно. Паредес провів ще один чудовий матч, координуючи нашу гру, коли ми володіли м'ячем. Він чемпіон світу і теж не ставиться до цих ігор легковажно. Але є люди, які почуваються комфортно, ставлячись несерйозно і ви бачите до чого це призводить.

Гвардіола може змусити людей заплатити за таке відношення. Якщо його хтось не влаштовує, він каже "прощай" і бере іншого, не проблема. У нас немає такої можливості. Тут є тренер, який має продовжувати працювати день у день, намагаючись отримати максимальну користь із тими гравцями, які в нього є", — заявив "Особливий".