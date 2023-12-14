Ліга Європи
14 грудня 2023, 21:54
Вільярреал у шаленому матчі із скандальним завершенням здолав Ренн та виграв групу F
Турецький арбітр зустрічі на Роазон Парк здивував присутніх скасуванням рятівного гола господарів на останніх секундах компенсованого часу.
Ренн — Вільярреал, Getty Images
14 грудня 2023, 21:54
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Ренн — Вільярреал 2:3
Голи: Ассіньйон, 37, Блас 78 — Ж. Морено, 36 (пен.), Ахомаш, 63, Парехо, 78
Ренн: Манданда — Ассіньйон, Ву, Белосян (Трюффер, 70), Теат — Бурежо (Блас, 55), Ле Фе, Матич, Нажида (Салах, 70) — Їлдирим (Гуїрі, 69), Тер’є (Калімуендо, 84).
Вільярреал: Рейна — Фойт (Терратс, 48), Альб (Бреретон, 86)іоль, Габбіа, Альтіміра — Акхомаш (Коклен, 73), Капу (Куенка, 86), Парехо, Баена — Ж. Морено, Серлот (Моралес, 73).
Попередження: Ву, Бурежо, Белосян — Альбіоль, Парехо