В цьому турнірі продовжить свою єврокубкову кампанію донецький Шахтар.
Гравці Ліверпуля, Getty Images
15 грудня 2023, 00:46
Завершилася групова стадія Ліги Європи, за підсумками якої визначились всі команди, які продовжать боротьбу у турнірі через сітку плей-оф.
Переможці груп Ліги Європи вже гарантували собі місця на стадії 1/8 фіналу турніру.
У той же час команди, які посіли другі місця у групах ЛЄ, зустрінуться з клубами, які фінішували третіми на груповій стадії Ліги чемпіонів.
Переможці груп: Вест Гем, Брайтон, Рейнджерс, Аталанта, Ліверпуль, Вільярреал, Славія Прага, Баєр.
Команди, що посіли другі місця у групах ЛЄ: Фрайбург, Марсель, Спарта Прага, Спортінг, Тулуза, Карабах, Ренн та Рома.
Команди, які посіли треті місця у групах ЛЧ: Галатасарай, Ланс, Брага, Бенфіка, Феєнорд, Мілан, Янг Бойз та Шахтар.
Нагадаємо, жеребкування стикових матчів Ліги Європи відбудеться у понеділок, 18 грудня.