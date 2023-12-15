Ліга Європи

В цьому турнірі продовжить свою єврокубкову кампанію донецький Шахтар.

Завершилася групова стадія Ліги Європи, за підсумками якої визначились всі команди, які продовжать боротьбу у турнірі через сітку плей-оф.

Переможці груп Ліги Європи вже гарантували собі місця на стадії 1/8 фіналу турніру.

У той же час команди, які посіли другі місця у групах ЛЄ, зустрінуться з клубами, які фінішували третіми на груповій стадії Ліги чемпіонів.

Переможці груп: Вест Гем, Брайтон, Рейнджерс, Аталанта, Ліверпуль, Вільярреал, Славія Прага, Баєр.

Команди, що посіли другі місця у групах ЛЄ: Фрайбург, Марсель, Спарта Прага, Спортінг, Тулуза, Карабах, Ренн та Рома.

Команди, які посіли треті місця у групах ЛЧ: Галатасарай, Ланс, Брага, Бенфіка, Феєнорд, Мілан, Янг Бойз та Шахтар.

Нагадаємо, жеребкування стикових матчів Ліги Європи відбудеться у понеділок, 18 грудня.