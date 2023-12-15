Серб обійшов у голосуванні гравців Олімпіакоса, Спортінга та Славії.
Велько Бірманчевич, Getty Images
15 грудня 2023, 16:39
Лівий вінгер празької Спарти Велько Бірманчевич був визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі Європи, передає офіційний сайт УЄФА.
У матчі проти Аріса (Лімасол) 25-річний серб оформив дубль, чим допоміг Спарті вийти до плей-оф з другого місця у групі С.
У голосуванні Бірманчевич обійшов півзахисника Олімпіакоса Костаса Фортуніса, захисника Спортінга Гонсалу Інасіу та нападника Славії Моймира Хитіла.
Нагадаємо, що вчора, 14 грудня, стали відомі всі учасники плей-оф Ліги Європи.