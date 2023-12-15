Ліга конференцій

Стикові матчі турніру відбудуться 15 та 22 лютого 2024 року.

Завершилися групові етапи Ліги Європи та Ліги конференцій, за підсумками яких стали відомі всі учасники плей-оф третього за значимістю єврокубку.

Переможці груп Ліги конференцій автоматично гарантували собі місця у 1/8 фіналу турніру.

Команди, що посіли другі місця в групах ЛК, зіграють у стикових матчах (1/16 фіналу) з клубами, які посіли треті місця в групах Ліги Європи.

Учасники 1/8 фіналу: Лілль, Маккабі Тель-Авів, Вікторія Плзень, Брюгге, Астон Вілла, Фіорентина, ПАОК, Фенербахче.

Другі команди груп ЛК: Слован Братислава, Гент, Динамо Загреб, Буде-Глімт, Легія, Ференцварош, Айнтрахт, Лудогорець.

Треті команди груп Ліги Європи: Олімпіакос, Аякс, Бетіс, Штурм, Юніон, Маккабі Хайфа, Серветт, Молде.

Нагадаємо, стикові матчі відбудуться 15 та 22 лютого 2024 року.