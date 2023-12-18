Football.ua пропонує своїм читачам визначити оптимального опонента для донецького Шахтаря у Лізі Європи.
twitter.com/EuropaLeague
18 грудня 2023, 10:00
Сьогодні, 18 грудня в швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування стикового раунду Ліги Європи-2023/24. Початок о 14:00 за київським часом.
На цій стадії Україну представляє лише одна команда — донецький Шахтар. "Гірники" під час жеребкування будуть несіяними.
Football.ua пропонує своїм читачам визначити найбільш оптимального суперника для команди Маріно Пушича.
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.
Перші стикові поєдинки відбудуться 15 лютого 2024 року, а матчі-відповіді будуть зіграні 22 лютого.