Сьогодні, 18 грудня в швейцарському Ньоні відбудеться жеребкування стикового раунду Ліги Європи-2023/24. Початок о 14:00 за київським часом.

На цій стадії Україну представляє лише одна команда — донецький Шахтар. "Гірники" під час жеребкування будуть несіяними.

Football.ua пропонує своїм читачам визначити найбільш оптимального суперника для команди Маріно Пушича.

 

На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція жеребкування.

Перші стикові поєдинки відбудуться 15 лютого 2024 року, а матчі-відповіді будуть зіграні 22 лютого.