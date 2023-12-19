Ліга Європи

Донецький Шахтар зіграє з Олімпік Марсель на стадії 1/16 ЛЄ.

Напередодні, у швейцарському Ньйоні відбулося жеребкування стикових матчів Ліги Європи сезону-2023/24. Свого суперника дізнався єдиний представник від України у єврокубках — донецький Шахтар. "Гірники" зіграють з французьким Олімпік Марсель.

До вашої уваги представлення команди з французької Рів'єри.

Рік заснування: 31 серпня 1899 року.

Засновник: Рене Дюфаре де Монміраль.

Клуб утворився шляхом злиття двох спортивних товариств — "Футбольний клуб Марселя", від якого був отриманий у спадок девіз "Droit Au But" ("Прямо до мети") і фехтувального клубу "L'Epee" ("Меч").

Олімпік Марсель зіграв свій перший матч в історії клубу в 1902 році проти Union Sportive Phocéenne (Марсельський спортивний союз), зазнавши поразки з рахунком 0:4.

Досягнення:

Дев'ятикратний чемпіон Франції: 1936/37, 1947/48, 1970/71, 1971/72, 1988/89, 1989/90, 1990/91, 1991/92, 2009/10.

Десятикратний володар Кубка Франції: 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989.

Триразовий володар Кубка Французької Ліги: 2009/10, 2010/11, 2011/12.

Триразовий володар Суперкубка Франції: 1971, 2010, 2011.

Переможець Кубку європейських чемпіонів / Ліга чемпіонів УЄФА: 1993.

Стадіон: Оранж Велодром (67 394).

Відкриття стадіону відбулось 13 червня 1937 року. Під час Другої світової війни територія арени використовувалася в різні часи французькою, німецькою та американською арміями для розташування військової техніки.

На полі Велодрома відбувалися матчі чемпіонату світу 1938 та 1998 і чемпіонату Європи 1960, 1984, 2016 років.

Головний тренер: Дженнаро Гаттузо.

Легендарна постать в італійському футболі. "Мафіозі" двічі вигравав Серію А та Лігу чемпіонів в складі Мілану. Апофеозом кар'єри футболіста став чемпіонат світу 2006 року, на якому він разом зі збірною Італії став переможцем турніру.

В тренерській кар'єрі поки, що у Ріно не все так яскраво, якщо не враховувати його перформанси в технічній зоні під час матчів його команд. На цей час, всім чим може похизуватися головний тренер Марселя — перемога у Кубку Італії з Наполі у сезоні-2019/20.

Очолив "провансальців" Гаттузо досить несподівано і з певною часткою везіння. "Олімпійці" входили в цей сезон під керівництвом іспанського фахівця Марселіно Гарсії Тораля, який змінив хорвата Ігора Тудора. Але йому судилося пропрацювати лише два з половиною місяці. В наслідок погроз від "шалених" фанатів Марселя, 58-річний іспанець вирішив якомога швидше повернутися на свою Батьківщину . В розпал сезону особливих варіантів у французького клубу не було, а ті що й були (Галтьє та Зідан) відразу відмовилися. Тож 27 вересня, на зміну Марселіно був покликаний саме Дженнаро Гаттузо. "Мафіозі" марсельськими фанатами не залякати.

Шлях до Шахтаря

Марсель розпочинав єврокубковий сезон з кваліфікації Ліги чемпіонів, відразу поступившись у третьому раунді кривднику нашого Дніпра-1, грецькому Панатінаїкосу (0:1, 2:1 по пенальті 3:5).

Виліт з 3-го кваліфікаційного раунду ЛЧ гарантував "провансальцям" місце у групі Ліги Європи. Жереб звів французів з амстердамським Аяксом, афінським АЄКом та потужним дебютантом єврокубків англійським Брайтоном. За мірками ЛЄ, не інакше, як "група смерті". Розпочав Марсель під керівництвом іспанця Марселіно з результативної нічиї проти Аякса на виїзді (3:3) З Брайтоном вдома команду вже виводив Гаттузо (2:2). Потім була переможна "спарка" з АЄКом (3:1, 2:0) та ще одна битва з Аяксом, в якій Олімпік святкував неймовірну перемогу (4:3), забезпечивши собі вихід в наступний раунд змагань. В останньому турі підопічні "Мафіозі" зустрічалися з командою іншого італійця Роберто Де Дзербі в матчі за перше місце, поступившись з мінімальним рахунком, завдяки єдиному голу на 87-й хвилині Жоао Педро. В підсумку, Марсель посів друге місце в групі B, набравши 11 пунктів з різницею голів 14:10.

Французька команда увійшла в п'ятірку найбільш забиваючих команд на груповому раунді Ліги Європи. Своєю чергою, Олімпік пропускав більше за будь-яку іншу команду (разом з німецьким Фрайбургом), яка зуміла посісти перші два кваліфікаційних місця у групі ЛЄ.

Склад команди

Основний воротар Марселя — 29-річний іспанець Пау Лопес, свого часу, який пограв за Бетіс та Рому. Він є безсумнівним першим вибором на позиції, про що, свідчить його статистика — 23 матчі у сезоні та вісім ігор "на нуль".

Переважно Олімпік грає за схемою 4-3-3, але при певних обставинах може вийти на матч за схемою 4-4-2 чи 3-4-3. Коли команда Гаттузо грає з двома центральними захисниками, на цих позиціях розташовуються Шансель Мбемба та Леонардо Балерді. Якщо французи формують схему з трьох ЦЗ, тоді до вищевказаних гравців додається Бамо Мейте або Самюель Жиго. На позиції флангових захисників головний тренер використовує Ренана Лоді (ліворуч) та Жонатана Клаусса (праворуч).

Центр поля у французів в повному порядку, який переважно складається з досвідчених футболістів, які пограли на найвищому рівні. Мова йде про Джеффрі Кондогбія, Жордана Верету та Валентіна Ронжьє. Але є й молодий Аззедін Унахі, який у складі збірної Марокко здійснив справжній фурор у світовому футболі на крайньому чемпіонаті світу в Катарі.

При схемі з трьома умовними центральними півзахисниками, завжди грають Верету та капітан Ронжьє. До них в трійку додається Харіт або Кондогбія. В разі використання схем 4-4-2, 3-4-3, пару ЦП складають Верету-Кондогбія (Унахі).

Напад команди з Лазурного узбережжя теж виглядає потужно. Зірковий форвард П'єр Емерік Обамеянг продовжує стабільно засмучувати воротарів суперників Марселя. На його рахунку у 23 зіграних матчах сезону, 12 забитих м'ячів та 7 результативних передач. П'ять з 12 голів він забив у Лізі Європи, поступаючись за цим показником лише нападнику Брайтона Жоао Педро, у якого на одне взяття воріт більше. Допомагають 34-річному габонцю у атаці сенегалець Ісмаїла Сарр та португалець Вітінью. Є ще колишній гравець римського Лаціо та міланського Інтера Хоакін Корреа, який на цю мить знаходиться в лазареті клубу. Склад команди: Лопеш — Мбемба, Балерді, Жиго — Мурільо, Кондогбія, Харіт, Верету, Лоді — Обамеянг, Ндіає. Український слід Олімпік Марсель не чужий для українського футболу клуб. Другу частину минулого сезону за французьку команду виступав наш "легіонер" Руслан Маліновський, зігравши 23 матчі в яких зміг відзначитися двома голами та однією результативною передачею. В команді Ігора Тудора, уродженець Житомира був беззаперечним гравцем основного складу. Саме з ініціативи хорватського фахівця Руслан опинився в Марселі. Але після приходу до клубу нового головного тренера в особі Марселіно, українець різко виявився зайвим в команді, після чого його було продано до Дженоа. Думаєте на цьому українська історія в марсельському Олімпіку закінчується? Аж ніяк! Задовго до того, як Руслан Маліновський почав підкорювати вболівальників своїми гарматними пострілами, за Марсель грав інший українець — воротар Дмитро Непогодов. Ну, як грав? Скоріш тренувався з основним складом "провансальців". Був стабільним третім воротарем клубу в період з 2006 по 2009 роки, так і не зігравши жодного матчу за першу команду. Звідти він перебрався до іншого французького клубу Канн, в якому зміг затримався всього-на-всього на два місяці, після чого перейшов до донецького Металурга. Але, то вже зовсім інша історія. Історія протистояння Шахтар не вперше зустрічається з Марселем. Олдскульні українські вболівальники, звісно, пам'ятають видатний шлях "гірників" у переможному Кубку УЄФА. Саме тоді, на сатадії 1/4 фіналу турніра, донецький клуб зустрівся з французьким колективом. У першому матчі в Донецьку на РСК Олімпійський, команда Мірчі Луческу святкувала впевнену перемогу 2:0, завдяки голам чеха Томаша Гюбшмана та Жадсона. Через тиждень, на Велодромі, Шахтар знову був сильніший (2:1). Забиті м'ячі бразильців Фернандінью та Луїса Адріано забезпечили донеччанам прохід до півфіналу змагання, де на них чекало легендарне протистояння з київським Динамо. Ех, які були часи... 9 квітня 2009, РСК Олімпійський, Донецьк, Україна Шахтар — Олімпік Марсель 2:0 Голи: Гюбшман 39, Жадсон 65. Шахтар: П'ятов - Срна, Чигринський, Іщенко, Рац - Фернандінью, Гюбшман, (Левандовські, 80), Гай - Ілсіньо, Жадсон (Вілліан 63) — Адріано (Гладкий 89) Марсель: Манданда — Чівелі, Тайво, Хілтон, Шейру, Мірс — Зенден (Самасса 77), Ньянг, Коне, Кана — М'Бамі (Вальбуена 67) Попередження: М'Бамі 27 — Іщенко 82 16 квітня 2009, Велодром, Марсель, Франція Олімпік Марсель — Шахтар Донецьк 1:2 Голи: Бен Арфа 43 — Фернандінью 30, Луїс Адріано 90+3. Марсель: Манданда — Чивеллі, Тайво (Зенден 46), Хілтон, Шейру — Ньянг, Каборе, Коне, Кана, Бен-Арфа, Вальбуена (Самасса 66) Шахтар: П'ятов - Срна, Чигринський, Кучер, Рац - Хюбшман, Дуляй (Гай 45), Фернандінью (Левандовські 74) - Ілсіньо (Вілліан 56), Жадсон — Адріано Попередження: Кана 21, Шейру 69, Ньянг 84 — Адріано 54, Вілліан 70

Автор: Владислав Жиряков