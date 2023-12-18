Ліга Європи

Команди дізнались своїх суперників.

Сьогодні у Ньоні відбулось жеребкування раунду 1/16 фіналу Ліги Європи.

У стикових матчах Ліги Європи братиме участь один представник України — донецький Шахтар, який посів третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів. Українській команді протистоятиме Марсель!

Нагадаємо, у процедурі взяли участь 16 клубів, які були розділені на дві групи по вісім команд: перша група — це команди, які посіли другі місця групового раунду Ліги Європи, друга група — треті місця групового раунду Ліги чемпіонів.

Пари 1/16 фіналу Ліги Європи:

Феєнорд — Рома

Мілан — Ренн

Ланс — Фрайбург

Янг Бойз — Спортинг

Бенфіка — Тулуза

Брага — Карабах

Галатасарай — Спарта Прага

Шахтар — Марсель

Перші матчі відбудеться 15 лютого 2024 року, другі — 22 лютого.