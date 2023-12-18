Команди дізнались своїх суперників.
Марсель, GETTY IMAGES
18 грудня 2023, 14:25
Сьогодні у Ньоні відбулось жеребкування раунду 1/16 фіналу Ліги Європи.
У стикових матчах Ліги Європи братиме участь один представник України — донецький Шахтар, який посів третє місце у своїй групі Ліги чемпіонів. Українській команді протистоятиме Марсель!
Нагадаємо, у процедурі взяли участь 16 клубів, які були розділені на дві групи по вісім команд: перша група — це команди, які посіли другі місця групового раунду Ліги Європи, друга група — треті місця групового раунду Ліги чемпіонів.
Пари 1/16 фіналу Ліги Європи:
Феєнорд — Рома
Мілан — Ренн
Ланс — Фрайбург
Янг Бойз — Спортинг
Бенфіка — Тулуза
Брага — Карабах
Галатасарай — Спарта Прага
Шахтар — Марсель
Перші матчі відбудеться 15 лютого 2024 року, другі — 22 лютого.