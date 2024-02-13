У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє проти Марселя. Гра відбудеться 15 лютого о 19:45 за київським часом. 
"Гірники" вилетіли на майбутню зустріч, яка відбудеться в Гамбурзі. 
Таким чином, Шахтар завершив зимові збори, які проходили в Туреччині. 
На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Марсель