Ліга Європи 13 лютого 2024, 16:59 Шахтар вирушив на матч проти Марселя в Гамбург Незабаром "гірники" зіграють проти французької команди. Фото: ФК Шахтар 13 лютого 2024, 16:59 У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи Шахтар зіграє проти Марселя. Гра відбудеться 15 лютого о 19:45 за київським часом. Єдиний французький клуб, який вигравав Лігу чемпіонів, "Мафіозі" та "шалені" фанати: представляємо суперника Шахтаря "Гірники" вилетіли на майбутню зустріч, яка відбудеться в Гамбурзі. Таким чином, Шахтар завершив зимові збори, які проходили в Туреччині. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу Шахтар — Марсель. Команди Марсель Шахтар Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте