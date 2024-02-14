Ліга Європи

Керманич Марселя висловився про майбутній матч із Шахтарем в плей-оф Ліги Європи.

У рамках першого матчу 1/16 фіналу Ліги Європи УЄФА донецький Шахтар прийматиме у Гамбурзі марсельський Олімпік у номінально домашньому поєдинку через триваючу війну в Україні на тлі російського повномасштабного вторгнення.

Головний тренер Марселя Дженнаро Гаттузо поділився очікуваннями від майбутнього протистояння з чинним чемпіоном України.

"Бувають моменти, коли ми не досягаємо результатів і команда не виглядає живою, але це не наш випадок. Ми перебуваємо в кризі результатів, але ми не в кризі щодо гри, ми створюємо моменти.

Ми повинні мати більше впевненості, більше гордості, більше ентузіазму і продовжувати те, що ми робимо, із часом прогресуючи в кожному з цих аспектів.

Після матчу проти Клермона ми пропустили вісім голів, у тому числі п’ять зі стандартів. Немає сенсу говорити про схеми, ми просто повинні бути більш зосередженим і захищатися, коли потрібно захищатися", — цитує слова Гаттузо офіційний сайт УЄФА.

Матч Шахтар — Марсель відбудеться в четвер, 15 лютого, о 19:45 за київським часом. Слідкувати за подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.