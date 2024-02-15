Завершилися стикові матчі у Лізі Європи.
Галатасарай вдома зміг виграти у Спарти. Мауро Ікарді зробив 1+1 в матчі.
Галатасарай — Спарта 3:2
Голи: Демірбай, 19, Крейчі, 60, автогол, Ікарді, 90 — Пресіадо, 47, Кухта, 65
Галатасарай: Муслера — Айхан (Бардакчі, 55), Санчес, Нельссон, Кутлу — Демірбай (Заха, 84), Торрейра (Ндомбеле, 90) — Їлмаз, Мертенс (Вінісіус, 90), Актюркоглу (Тете, 84) — Ікарді
Спарта: Віндаль — Вітік, Серенсен, Крейчі — Пресіадо (Візнер, 74), Кайрінен, Лачі (Сольбаккен, 74), Ринеш — Карабец (Гараслін, 65), Кухта (Олатунджі, 85), Бірманчевич (Саділек, 84)
Попередження: Їлмаз, Актюркоглу — Лачі, Ринеш, Бірманчевич, Крейчі
Видалення: Нельссон — Ринеш
Спортінг виграв у Янг Бойз на виїзді. Гостям вдалося забити тричі, в тому числі у другому таймі, а господарі відповіли лише одним голом.
Янг Бойз — Спортінг 1:3
Голи: Угрінич, 42 — Аменда, 31, автогол, Дьокереш, 41, пенальті, Інасіу, 48
Янг Бойз: фон Бальмос — Блум, Камара, Аменда, Хаджам — Лаупер — Лакоми (Малес, 81), Угрінич (Ніассе, 46) — Коллі (Монтейру, 61), Іттен (Ганвула, 61), Мугіша (Мешак, 61)
Спортінг: Адан — Куарежма, Рейс, Інасіу — Есгаю, Гонсалвеш (Трінкау, 74), Х'юлманд, Браганса (Коіндреді, 84) — Едвардс, Дьокереш (Катамо, 73), Сантуш (Неі, 84)
Попередження: Камара, Коллі, Лакоми
Видалення: Камара
Феєнорд та Рома зіграли внічию. На гол Ігора Пайшана відповів Ромелу Лукаку.
Феєнорд — Рома 1:1
Голи: Пайшан, 45 — Лукаку, 67
Феєнорд: Велленройтер — Ньювкоп (Рід, 78), Белен, Ганцко, Гартман — Стенгс (Іванушец, 71), Зеррукі, Віффер — Мінтех (Лінгр, 63), Уеда (Хіменес, 63), Пайшан (Міламбо, 78)
Рома: Свілар — Карсдорп (Челік, 84), Льоренте, Манчіні, Спінаццола — Бове (Крістанте, 87), Паредес, Пеллегріні — Дібала (Бальданці, 87), Лукаку, Залевські (Ель-Шаараві, 63)
Попередження: Белен, Мінтех, Стенгс — Льоренте, Бове