Ліга Європи
15 лютого 2024, 23:57
Дубль Лофтус-Чіка допоміг Мілану суттєво посилити позиції перед матчем-відповіддю проти Ренна
Команда Стеафно Піолі на власному полі повела себе безжально по відношенню до французького опонента.
Мілан — Ренн, Getty Images
15 лютого 2024, 23:57
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Мілан — Ренн 3:0
Голи: Лофтус-Чік, 32, 48, Леау, 53
Мілан: Меньян — Флоренці (Терраччано, 75), К’єр (Тіав, 62), Габбіа, Т. Ернандес — Муса, Рейндерс — Пулішич (Адлі, 81), Лофтус-Чік (Беннасер, 75), Леау (Окафор, 61) — Жиру.
Ренн: Манданда — Г. Дуе (Сейду, 67), Омарі, Теат, Трюффер (Нажида, 76) — Бурежо, Сантамарія, Матусіва (Блас, 76), Д. Дуе (Салах, 76) — Калімуендо (Гуїрі, 66), Тер’є.
Попередження: Нажида.