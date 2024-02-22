Ліга Європи

Бенфіка з Трубіним ледь проповзла до 1/8 фіналу Ліги Європи повз Тулузу

Команда Рогера Шмідта провалила другий тайм матчу-відповіді, за що її лише дивом не покарали суперники.

Тулуза — Бенфіка, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Тулуза — Бенфіка 0:0 (перший матч – 1:2)



Тулуза: Рест — Деслер (Камансі, 30), Кошта, Ніколаїсен, Діарра (Кебен, 23) — Спірінгс, С’єрро — Деннум, Гбоо (Магрі, 80), Суасо (Бабіка, 80) —Даллінга.



Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Морато (Фернандес, 46) — Невеш, Маріу — Ді Марія (Кекчю, 85), Р. Сілва, Нерес (Еурснес, 68) — Тенгстедт (Кабрал, 46).



Попередження: Суасо, Камансі — Ба.