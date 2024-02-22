Ліга Європи
22 лютого 2024, 21:46
Бенфіка з Трубіним ледь проповзла до 1/8 фіналу Ліги Європи повз Тулузу
Команда Рогера Шмідта провалила другий тайм матчу-відповіді, за що її лише дивом не покарали суперники.
Тулуза — Бенфіка, Getty Images
22 лютого 2024, 21:46
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Тулуза — Бенфіка 0:0 (перший матч – 1:2)
Тулуза: Рест — Деслер (Камансі, 30), Кошта, Ніколаїсен, Діарра (Кебен, 23) — Спірінгс, С’єрро — Деннум, Гбоо (Магрі, 80), Суасо (Бабіка, 80) —Даллінга.
Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Морато (Фернандес, 46) — Невеш, Маріу — Ді Марія (Кекчю, 85), Р. Сілва, Нерес (Еурснес, 68) — Тенгстедт (Кабрал, 46).
Попередження: Суасо, Камансі — Ба.