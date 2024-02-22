Ліга Європи

Завершився стиковий матч Ліги Європи.

Ренн виграв у Мілана вдома, але не вийшов до наступної стадії Ліги Європи. У матчі хет-триком відмітився Бенжамен Буріжо, два з голів він забив з пенальті, втім на більше не вистачило можливостей.

Мілан відповів голом Луки Йовича у першому таймі, також м'ячем відзначився Рафаель Леау. У першому матчі команда Стефано Піолі виграла з рахунком 3:0.

Ренн — Мілан 3:2 (перший матч — 3:0)

Голи: Буріжо, 11, 54, пенальті, 68, пенальті — Йович, 22, Леау, 58

Ренн: Манданда — Дуе, Омарі, Теат, Трюффер — Буріжо, Сантамарія (Матусіва, 57), Дуе (Дуе, 71) — Гуірі (Їлдірім, 83), Калімуендо, Тер'є (Салах, 71)

Мілан: Меньян — Флоренці (Террачано, 84), К'єр, Габбія, Ернандес — Беннасер (Лофтус-Чік, 61), Рейндерс — Пулішич (Чуквуезе, 61), Муса (Тіав, 80), Леау (Окафор, 61) — Йович

Попередження: Гуірі — К'єр, Меньян