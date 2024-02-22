Завершилися поєдинки 1/16 фіналу.
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22 лютого 2024, 23:18
У рамках матчів-відповідей 1/16 Ліги Європи відбулися два поєдинки: Фрайбург приймав Ланс, а Карабах — Брагу.
В обох випадках путівку в наступну стадію здобули господарі.
Фрайбург – Ланс 3:2 (загальний рахунок 3:2)
Голи: Шаллаї 68, 90+2, Грегорич 99 – да Кошта 28, Ваї 45+2.
Фрайбург: Атуболу, Кюблер, Гульде (Гінтер, 86), Сільдійя (Вайсхаупт, 46), Макенго (Грегорич, 46), Доан, Рель (Гріфо, 86), Гефлер, Еггештайн, Шаллаї, Гелер.
Ланс: Самба, Франковський (Агіляр, 73), Граді, Медіна, Хусанов, Чавес (Айдара, 80), Абдул-Самед, да Кошта (Фюльжені, 81), Ель-Енауї, Сотока, Ваї (Гілавогі, 74).
Карабах - Брага 2:3 (перший матч — 4:2)
Голи: Матеус да Сілва (102), Ахундзаде (123) — Фернандеш (71), Джало (83), Банза (115, пен)
Вилучення: Джафаркулієв (57).