Ліга Європи

Визначилися команди, які зіграють у наступній стадії.

Стали відомі всі учасники 1/8 фіналу Ліги Європи після поєдинків 1/16 фіналу.

За підсумками четверга матчів-відповідей "стиків" до наступного раунду пробилися Мілан, Бенфіка, Карабах, Фрайбург, Спарта Прага, Марсель, Рома і Спортинг.

Також в 1/8 фіналу зіграють переможці груп: Вест Гем, Брайтон, Ліверпуль, Рейнджерс, Аталанта, Вільярреал, Славія Прага і Баєр.

Нагадаємо, що жеребкування відбудеться в п'ятницю, 23 лютого.