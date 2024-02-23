Ліга конференцій

Визначилися команди, які зіграють у наступній стадії.

У четвер, 22 лютого, відбулися вісім поєдинків 1/16 Ліги конференцій.

За підсумками стикових матчів-відповідей до наступного раунду вийшли Маккабі Хайфа, Аякс, Динамо Загреб, Серветт, Юніон, Молде, Штурм і Олімпіакос.

Зазначимо, що також в 1/8 фіналу зіграють переможці груп: Лілль, Маккабі Тель-Авів, Вікторія Пльзень, Брюгге, Астон Вілла, Фіорентина, ПАОК і Фенербахче.

Нагадаємо, що жеребкування відбудеться в п'ятницю, 23 лютого.