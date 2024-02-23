Ліга Європи

Football.ua оцінює дії футболістів донецького Шахтаря в поєдинку Ліги Європи УЄФА.

Виступи донецького Шахтаря у весняній частині єврокубків у підсумку завершились ще тоді, коли за вікном добігає до завершення зимова пора року. Дуель проти французького Марселя відзначилась результативним футболом із чотирма голами на обидві команди в кожному з матчів. Ось тільки на Велодромі більше забивали господарі, тому саме вони вийшли до наступного раунду. Насправді, аналізувати після матчу-відповіді майже немає чого — "гірники" власними помилками зумовили виліт із Ліги Європи УЄФА.

Football.ua оцінює гру футболістів донецького Шахтаря у матчі на Велодромі (за 10-бальною шкалою).

Шахтар Донецьк

Дмитро Різник — 5,5. Небагато питань було до голкіпера Шахтаря в цій зустрічі, бо він пропустив тричі й зробив чотири сейви окрім цього. У всіх трьох прикрих епізодах наочно можна було побачити недопрацювання захисту, хіба що з ударом від Обамеянга Різник просто не вгадав кут для стрибку. Але навіть під пресингом Дмитро цього разу не нервував, тож зачепитись у критиці в його бік майже немає за що.

Юхим Конопля — 5,0. Флангові захисники Шахтаря в цій грі відверто недопрацювали, а Конопля взагалі став співвинуватцем першого пропущеного м’яча, бо саме він підставив Степаненка своєю слабкою передачею. Але Юхим потім хоч намагався виправитись за власні помилки, на відміну від грузинського одноклубника, і якби він забив тим ударом головою на початку другого тайму, то хто його знає, як би далі розгортались події.

Ярослав Ракіцький (5,5) — Микола Матвієнко (5,0) — 5,0. Класична результативна помилка від Матвієнка й вимушена поява Ракіцького з ним у парі. Утім, із Ярославом хоч пригод таких не траплялось, як із Миколою під час другого гола Марселя, окрім того він навіть відзначитись красивим ударом із штрафного мав нагоду. Але це те, що стосується дій попереду, тоді як позаду Ракіцький прогнозовано не встигав за швидкими суперниками, а Матвієнко, так само прогнозовано, помилявся з вибором позиції.

Іраклі Азарові — 4,5. Відносно лівого захисника Шахтаря й додатково щось сказати не вийде, бо Азарові весь матч провів у затінку, а найбільш вигадливий гравець суперників, Жонатан Клосс, просто господарював на його фланзі.

Тарас Степаненко — 4,5. Для капітана Шахтаря буде на краще просто забути цей вечір у Марселі. Не виходило абсолютно нічого. Темп, швидкість ухвалення рішень, випадкові відскоки, "подарунки" від партнерів — усе це зіграло проти Степаненка й мало безпосередній вплив на результат.

Олександр Зубков — 5,0. Своїми спробами дальніх ударів правий півзахисник Шахтаря не напрацював і на 0,1 за шкалою xG, та й за ходом гри подібні рішення виглядали трохи несвоєчасними у його виконанні. Як і завжди, Зубков постійно намагався працювати на м’ячі під час атак "гірників", але якщо в Гамбурзі це хоч призвело до гольової передачі, то тут подібних моментів не було.

Артем Бондаренко — 5,0. Центральний півзахисник Шахтаря чимало разів брав участь у боротьбі за м’яч, але стати повноцінним диспетчером атак у нього так і не вийшло. Хіба що позбирав на собі трохи фолів від суперників.

Георгій Судаков — 6,0. Лідер сучасного Шахтаря повів команду до атаки від самого початку гри й не дивно, що саме йому довірили пробити пенальті. У подальшому Судаков не зникав із радарів, і цілком міг додати на власний рахунок ще й асист із кутового, але Конопля трохи схибив. Непоганий матч, якщо дивитись на решту партнерів.

Егіналду — 5,5. Бразильський півзахисник Шахтаря точно запам’ятався фанам Марселя, бо повозив він їхню команду за ці дві гри таки добряче. Коли Егіналду заробив на собі пенальті на початку матчу, то здавалось, що він перебуває в ейфорії ще від першого матчу, але й її слід зрештою зник. Проте завзяття цьому парубку точно не позичати. Відкриття цієї швидкоплинної зимової кампанії "гірників".

Данило Сікан — 5,0. Нападник Шахтаря здорово приклався по чужих воротах на початку матчу й тоді здавалось, що все — Сікан має стати помітною фігурою в цій грі. Але знову це був той випадок, коли партнери згодом перестали знаходити форварда своїми передачами, і зрештою його замінили вже тоді, коли підсумок зустрічі став очевидним.

Маріан Швед, Лассіна Траоре, Невертон, Педріньйо, Дмитро Криськів — Маріно Пушич дотягнув із ротацією аж до фінальної частини поєдинку, чим позбавив своїх більш свіжих гравців часу, аби щось дати команді. Траоре та Невертон на двох створили один цікавий момент, тоді як решта партнерів добре, якщо взагалі торкались м’яча.

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