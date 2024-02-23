Ліга Європи

Цікавий коментар від півзахисника щодо матчу з Шахтарем.

Джоффрі Кондогбія розповів щодо матчу з Шахтарем у Лізі Європи - повідомляє ресурс One Football.

"Ми щасливі. Це дуже важлива і корисна перемога для того, щоб набути впевненості у своїх силах.

Ми грали з командою, яка звикла до єврокубків, і яка зазвичай добре виступає у Лізі Європи та Лізі чемпіонів, тому що це хороший результат".

Марсель виграв у Шахтаря з рахунком 3:1, а Джоффрі Кондогбія відмітився голом.