Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 6 березня 2024 року.

Лісабонський Спортінг і Аталанта на Жозе Алваладе не виявили сильнішого у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА-2023/24.

Команди обмінялися голами Паулінью та Скамакки у першому таймі. У другій половині зустрічі глядачів результативними ударами вони не порадували, тож фінальний свисток зафіксував нічию. Матч-відповідь в Італії відбудеться у четвер, 14 березня.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Спортінг — Аталанта в 1/8 фіналу Ліги Європи-2023/24:

Спортінг — Аталанта 1:1

Голи: Паулінью, 17 — Скамакка, 39



Спортінг: Ісраел — Куарежма, Коатес, Діоманде (Сен Жюст, 46) — Катаму, Куандреді (Г’юлманд, 46), Моріта (Браганса, 84), Рейс — Едвардс (Дьокереш, 46), Паулінью (Ешгаю, 68), Трінкан



Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін (Скальвіні, 46), Колашинац — Гольм (Дзаппакоста, 90), де Рон, Едерсон, Руджері — міранчук (Копмейнерс, 72) — Скамакка (Туре, 82), Лукман (Де Кетеларе, 72)



Попередження: Едвардс — Гін, Скальвіні, Джимсіті