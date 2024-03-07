Ліга Європи

Головний тренер Баєра Хабі Алонсо прокоментував майбутню гру з Карабахом в Лізі Європи.

Сьогодні, 7 березня, Баєр на стадіоні Тофіка Бахрамова в Баку проведе перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи проти Карабаха. Перед грою тренер "фармацевтів" Хабі Алонсо заявив, що його команда намагатиметься пройти у фінал.

"Наша мета – вийти у фінал, тому цей матч дуже важливий. У нас непростий та небезпечний суперник. Ми проаналізували Карабах і подивилися обидві його ігри з Брагою. Карабах – сильна команда з великим досвідом виступів у Лізі Європи", — вважає іспанський тренер.

Стартовий свисток пролунає о 19:45.