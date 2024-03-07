Італія

Головний тренер Мілана Стефано Піолі прокоментував майбутню зустріч зі Славією в 1/8 фіналу Ліги Європи.

Сьогодні, 7 березня, Мілан прийматиме празьку Славію в рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги Європи. Перед матчем наставник "россонері" Стефано Піолі застеріг свою команду від неооцінки суперника.

"Це сильна, наполеглива та енергійна команда. Вона грає із трьома сильними нападниками. У неї дуже сильний тренер, який підтримує високий рівень гри, попри зміну складу. За останні роки Славія двічі сягала чвертьфіналу. Вона заслуговує на повагу.

Ми повинні думати про себе як про претендентів на трофей, але спочатку нам потрібно добре підготуватися до цього раунду та йти крок за кроком, при цьому усвідомлено та з ентузіазмом. Ми повинні максимально використовувати перевагу свого поля", — сказав Піолі.

Стартовий свисток пролунає о 22:00.