Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 20-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та закарпатський Минай.

Луганська Зоря та закарпатський Минай зіграють поміж собою в рамках двадцятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий Берег у Києві.

Юрій Коваль, після нічиєї проти Олександрії (0:0), залучив до стартового складу Боля до центру оборони, тоді як Антюх розташується на правому фланзі півзахисту.

Желько Любенович, на тлі перемоги над харківським Металістом 1925 (2:0), використав із перших хвилин Семотюка в центрі поля.

Зоря: Сапутін — Бутко, Боль, Батагов, Рейс — Башич, Яцик — Антюх, Чурко, Кирюханцев — Герреро.

Запасні: Турбаєвський, Набит, Горбач, Мічін, Хахльов, Вантух, Дришлюк, Волошин, Ндур, Бугай, Слесар.



Минай: Кемкін — Дмитрук, Чуєв, Нємчанінов, Прокопчук, Корнійчук — Вітенчук, Семотюк — Ременяк, Устименко, Вакула.

Запасні: Бандура, Кисіль, Матюшенко, Скиба, Кораблін, Попов, Демиденко, Гунічев, Вашкеба, Тищук.



Гра Зоря — Минай почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.