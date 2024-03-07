Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють празька Спарта та Ліверпуль.

Празька Спарта та англійський Ліверпуль зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на полі Дженералі Арени.

Браян Пріске залучив до стартового складу Серенсена до трійки центральних захисників, тоді як Сольбаккен та Зелени долучаться до центральної вісі.

Юрген Клопп вирішив використати з перших хвилин Гомеса та Квансу в лінії захисту, тоді як Ендо гратиме в центральному трикутнику, а Нуньєс долучиться до атаки.

Спарта: Віндаль — Серенсен, Вітік, Крейчі — Пресіадо, Сольбаккен, Кайрінен, Зелени — Бірманчевич, Кухта, Гараслін.

Запасні: Ворел, Суровчик, Олатунджі, Карабец, Туці, Лачі, Видра, Віснер, Шевчик, Рінеш.



Ліверпуль: Келлегер — Гомес, Кванса, Конате, Робертсон — Елліотт, Ендо, Мак Аллістер — Нуньєс, Гакпо, Діас.

Запасні: Адріан, Мрожек, ван Дейк, Собослаї, Салах, Цимікас, Кларк, Гордон, Макконнелл, Кумас, Бредлі, Мусяловські.



Гра Спарта — Ліверпуль почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.