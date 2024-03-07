Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють римська Рома та Брайтон.

Римська Рома та англійський Брайтон зіграють перший матч 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на полі Стадіо Олімпіко.

Даніеле Де Россі, після перемоги над Монцою (4:1), залучив до стартового складу Челіка та Спінаццолу на флангах оборони.

Роберто Де Дзербі, на тлі поразки від лондонського Фулгема (0:3), використав із перших хвилин Ігора ліворуч у захисті, тоді як Гросс та Гілмор повернуться до опорної зони, а Буонанотте та Адінгра гратимуть під нападником, Велбеком.

Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Спінаццола — Крістанте, Паредес, Пеллегріні — Дібала, Лукаку, Ель Шаараві.

Запасні: Патрісіу, Бур, Карсдорп, Смоллінг, Льоренте, Азмун, Саншеш, Ауар, Бальданці, Бове, Залевські, Анхеліньйо.



Брайтон: Стіл — Лемпті, ван Геке, Данк, Ігор — Гросс, Гілмор — Буонанотте, Енсісо, Адінгра — Велбек.

Запасні: Вербрюгген, Макгілл, Вебстер, Лаллана, Модер, Балеба, Фергюсон, Еступіньян, Фаті, Велтман, П’юпіон, Бейкер-Боейті.



Гра Рома — Брайтон почнеться о 19:45 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.