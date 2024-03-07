Ліга Європи

Рома розтрощила Брайтон на Стадіо Олімпіко

Римський колектив відмовляється забивати менше двох у ворота суперників під орудою Даніеле Де Россі.

Рома — Брайтон, Getty Images

Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.



Рома — Брайтон 4:0

Голи: Дібала, 13, Лукаку, 43, Манчіні, 64, Крістанте, 68



Рома: Свілар — Челік, Манчіні, Ндіка, Спінаццола (Льоренте, 82) — Крістанте, Паредес (Бове, 72), Пеллегріні — Дібала (Бальданці, 72), Лукаку (Азмун, 88), Ель Шаараві (Залевські, 88).



Брайтон: Стіл — Лемпті, ван Геке, Данк, Ігор (Еступіньян, 75) — Гросс, Гілмор (Балеба, 82) — Буонанотте (Велтман, 75), Енсісо, Адінгра — Велбек (Фергюсон, 82).



Попередження: Спінаццола — ван Геке, Лемпті.