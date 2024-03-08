Ліга Європи

Впевнена заява від чеського фахівця.

Головний тренер празької Славії Їндржих Трпішовські прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи від Мілана (2:4). Його слова наводить Milan News.

"Шанси переламати результат є, вдома ми намагатимемося досягти більшого. У перші 25 хвилин це була хороша гра, ми діяли навіть краще, ніж Мілан. Потім після червоної картки гра змінилася.

Якби не вилучення, гра була б набагато більш напруженою. Фізично ми показали хорошу підготовку, навіть забивали голи у чисельній меншості. Ми програли 4:2, сподіваюся, що вдома ми зможемо досягти більшого, можливо, переломивши результат. Я впевнений, що ми виграємо вдома", — заявив чеський фахівець.

Другий матч між Славією та Міланом відбудеться 14-го березня, о 19:45 за київським часом.