Ліга Європи

Дивіться відео найкращих моментів матчу Ліги Європи, що відбувся 7 березня 2024 року.

Мілан забезпечив собі комфортну перевагу перед матчем-відповіддю проти Славії.

Команда Їндржиха Трпішовські переважну частину ігрового часу провела в меншості, але боролась до останнього.

Огляд матчу:

Мілан — Славія 4:2

Голи: Жиру, 34 Рейндерс, 44, Лофтус-Чік, 45+1, Пулішич, 85 — Доудера, 36, Шранц, 65



Мілан: Меньян — Флоренці (Калабрія, 46), К’єр, Габбія (Томорі, 46), Ернандес — Адлі, Рейндерс (Беннасер, 78) — Пулішич, Лофтус-Чік (Йович, 66), Леау — Жиру (Окафор, 78).



Славія: Станек — Влчек, Голеш, Зіма, Діуф — Масопуст (Валлем, 86), Дорлі — Доудера (Томич, 86), Провод (Юречка, 83), Змрзли (Боржил, 83) — Хитіл (Шранц, 61).



Попередження: Флоренці, Калабрія



На 26-й хвилині був вилучений Ель Хаджі Малік Діуф (Славія) (грубе порушення).