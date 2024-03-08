Ліга Європи

Важка поразка англійського клубу.

Головний тренер англійського Брайтона Роберто Де Дзербі прокоментував розгромну поразку своєї команди від римської Роми (0:4) у рамках 1/8 фіналу Ліги Європи. Цитує італійця офіційний сайт УЄФА.

"Ми зіграли у свою гру і виклалися на всі сто відсотків. Можливо, така гра – найкраще, що ми можемо показати зараз.

Рома була набагато кращою з погляду демонстрації свого досвіду гри в таких матчах, і нам було дуже важко – ми не звикли до турнірів такого рівня.

Ми створили багато моментів, приблизно стільки ж, скільки наш суперник, але Рома грала в іншому темпі та виграла матч.

Брайтон вперше грає в 1/8 фіналу Ліги Європи. Це великий крок вперед для нас, але я знаю, що ми зіграли на 20% своїх можливостей", – сказав Де Дзербі.