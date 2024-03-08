Ліга Європи

Наставник "вовків" поділився своїми емоціями після гри з Брайтоном.

Головний тренер Роми Даніеле Де Россі прокоментував перемогу своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи проти Брайтона (4:0).

"Ми виграємо матчі, які має вигравати Рома. Я не зробив нічого особливого тут, все одразу стало на свої місця, і я дуже щасливий.

Гравці тут дуже талановиті, я говорив про це з першого дня, і ми виграємо ті матчі, які має вигравати Рома. У нас чудовий склад, і тому ми перемагаємо, у цьому немає нічого особливого.

Не хочу применшувати, наскільки я задоволений грою. Я побачив багато речей, які мені сподобалися, але у другому таймі ми могли б краще тримати м'яч”, – наводить слова Де Россі Football-Italia.

На Football.ua доступний для перегляду відеоогляд матчу Рома — Брайтон.