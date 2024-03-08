Азербайджанська команда продовжує дивувати футбольну Європу.
Алонсо, getty images
08 березня 2024, 18:49
Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо підбив підсумки матчу 1/8 фіналу Ліги Європи з Карабахом (2:2). Цитує іспанця Report.
"Це був напружений та важкий матч. Результат у першому таймі вийшов не дуже добрим. Карабах — сильна команда. Ми не знаємо, що станеться наступного тижня. Враховуючи 90 хвилин, нам пощастило порівняно із суперником.
Коли я говорю про азербайджанський футбол, я маю на увазі Карабах. Вони давно грають у єврокубках. Я дивився їхні матчі з Атлетіко у Лізі чемпіонів. У цій команді видно роботу головного тренера", – сказав головний тренер Баєра.
Другий матч між Баєром та Карабахом відбудеться 14-го березня, о 22:00 за київським часом.