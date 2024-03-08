Ліга Європи

Азербайджанська команда продовжує дивувати футбольну Європу.

Головний тренер леверкузенського Баєра Хабі Алонсо підбив підсумки матчу 1/8 фіналу Ліги Європи з Карабахом (2:2). Цитує іспанця Report.

"Це був напружений та важкий матч. Результат у першому таймі вийшов не дуже добрим. Карабах — сильна команда. Ми не знаємо, що станеться наступного тижня. Враховуючи 90 хвилин, нам пощастило порівняно із суперником.

Коли я говорю про азербайджанський футбол, я маю на увазі Карабах. Вони давно грають у єврокубках. Я дивився їхні матчі з Атлетіко у Лізі чемпіонів. У цій команді видно роботу головного тренера", – сказав головний тренер Баєра.

Другий матч між Баєром та Карабахом відбудеться 14-го березня, о 22:00 за київським часом.