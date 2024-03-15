Ліга Європи

Завершився матч 1/8 фіналу Ліги Європи.

Брайтон вдома мінімально виграв у Роми. Єдиний гол забив Денні Велбек.

В англійського колективу було ще декілька непоганих моментів, але їх не вдалося реалізувати. У наступній стадії турніру зіграє італійська команда.

Брайтон — Рома 1:0 (перший матч — 0:4)

Гол: Велбек, 37

Брайтон: Вербругген — Лемпті (Фергюсон, 61), ван Геке, Данк, Еступіньян (Ігор, 61) — Гросс, Гілмор (Балеба, 85) — Лаллана (Буонанотте, 54), Енкісо (Фаті, 54), Адінгра — Велбек

Рома: Свілар — Челік, Н'Діка, Манчіні, Спінаццола — Пеллегріні, Бове, Крістанте — Бальданці (Ауар, 83), Азмун (Кошта, 90), Залевські (Льоренте, 73)

Попередження: Лемпті, Еступіньян — Манчіні, Крістанте, Пеллегріні, Свілар, Челік