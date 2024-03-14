Ліга Європи
14 березня 2024, 21:43
Вест Гем розтрощив Фрайбург на шляху до чвертьфіналу Ліги Європи
Після поразки на полі суперників, команда Девіда Моєса влаштувала максимально холодний прийом.
Вест Гем — Фрайбург, Getty Images
14 березня 2024, 21:43
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Вест Гем — Фрайбург 5:0 (перший матч – 0:1)
Голи: Пакета, 9, Боуен, 32, Крессвелл, 52, Кудус, 77, 85
Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Крессвелл — Соучек, Едсон Альварес (Філліпс, 86), Пакета (Ворд-Праус, 62) — Боуен (Ірті, 86), Антоніо (Джонсон, 79), Кудус (Інгс, 86).
Фрайбург: Атуболу — Сільділья (Рель, 69), Гінтер, Гульде (Кюблер, 62), Гюнтер — Еггештайн, Гефлер (Муслія, 62) — Доан, Шаллаї, Гріфо (Грегорич, 46) — Гелер (Філіпп, 69).
Попередження: Крессвелл, Альварес.