Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють бергамаська Аталанта та лісабонський Спортінг.

Бергамаська Аталанта та лісабонський Спортінг зіграють матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА на полі Атлеті Адзуррі д'Італія на тлі нічиєї в першій грі — 1:1.

Джан П'єро Гасперіні, після нічиєї проти туринського Ювентуса (2:2), залучив до стартового складу Баккера на лівий фланг.

Рубен Аморім, у порівнянні з першою грою, використав із перших хвилин Сен Жюста та Інасіу до трійки в центрі оборони, тоді як Ешгаю та Г'юлманд гратимуть у центрі поля, а Дьокереш повернеться на вістря атаки.

Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Гольм, де Рон, Едерсон, Баккер — міранчук — Скамакка, Лукман.

Запасні: Карнесеккі, Россі, Толой, Копмейнерс, Пашалич, Туре, Де Кетеларе, Руджері, Адопо, Гатебур, Скальвіні, Дзаппакоста.



Спортінг: Ісраел — Сен Жюст, Діоманде, Інасіу — Ешгаю, Г'юлманд, Гонсалвеш, Рейс — Едвардс, Дьокереш, Трінкан.

Запасні: Пінту, Сілва, Коатес, Сантуш, Нету, Паулінью, Катаму, Фреснеда, Браганса, Понтело, Куарежма, Коіндреді.



Гра Аталанта — Спортінг почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.