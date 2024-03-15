Ліга Європи

Матч проти Боснії та Герцеговини під питанням.

Вінгер каталонської Жирони та збірної України Віктор Циганков пропустить найближчий матч Жирони у Ла Лізі з Хетафе. Про це повідомляє прес-служба іспанського клубу.

Після проходження медичного обстеження у 26-річного українця виявлено розтягнення медіальної колатеральної зв'язки правого коліна І ступеня. Термін відновлення від цієї травми не повідомляється.

Циганков отримав пошкодження у попередній грі чемпіонату Іспанії з Осасуною (2:0).

Цього сезону Віктор Циганков відіграв за Жирону 27 матчів, забив шість голів та віддав чотири рузультативні передачі.

Нагадаємо, 21-го березня, збірна України проведе надважливий матч кваліфікації до Євро-2024 з Боснією та Герцеговиною.