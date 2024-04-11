Ліга Європи

Гравці "червоних" хочуть зробити своєму тренеру прощальний подарунок.

Півзахисник Ліверпуля Гарві Елліотт розповів про головну мотивацію у Лізі Європи. Його слова наводить офіційний сайт "червоних".

"Це великий трофей, а з урахуванням всіх обставин, з урахуванням відходу головного тренера після цього сезону було б приємно проводити його трофеєм. Як гравці ми зробимо все можливе, щоб зробити це.

Ми хочемо віддячити тренеру, як тільки можемо, адже він зробив дуже багато для нас", — сказав Елліотт.

В першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи Ліверпуль на Енфілді прийматиме італійську Аталанту. Гра відбудеться сьогодні, о 22:00 за київським часом.