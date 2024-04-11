Ліга Європи

"Вовки" з приходом Де Россі перестали страждати на футбольному полі.

Головний тренер Мілана Стефано Піолі висловився про майбутній матч із римською Ромою в рамках 1/4 фіналу Ліги Європи. Цитує італійського алленаторе Sky Sports.

"Де Россі проробляє відмінну роботу, але я кажу це не через результати або принципи гри. Я кажу це тому, що тренер хороший, коли йому вдається домогтися довіри команди, витягти максимум з неї. І в нього це виходить дуже добре. Його Рома грає не так, як за часів Моурінью, але подивимося, як команда гратиме проти нас: багато хто в матчах з Міланом змінює свій стиль на футбольному полі.

Я хочу, щоб моя команда сміливо вірила у свої можливості. Ми не сподіваємося на 100 відсотків нейтралізувати Рому, але ми — команда, націлена на атаку, готова йти на ризик. Коли в нас немає м'яча, ми намагаємося швидко його повернути. На папері це має бути видовищна гра.

Я думаю, ми не так вже й далеко від рівня 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, зокрема й тому, що минулого року ми дійшли до півфіналу, на жаль, не в найкращих умовах і з сильним суперником. Цього року ми опинилися в єдиній групі, звідки дві команди вийшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Ліга Європи на даний момент стає змаганням, якому мало в чому варто заздрити Лізі чемпіонів", — заявив Піолі.

Перший матч 1/4 фіналу ЛЄ між Міланом та Ромою відбудеться сьогодні на Сан Сіро. Початок гри о 22:00 за київським часом.