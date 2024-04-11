Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для першого поєдинку чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють Мілан та римська Рома.

Мілан та римська Рома зіграють поміж собою на Сан Сіро в рамках першого чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА.

Стефано Піолі, після перемоги над Лечче (3:0), використав із перших хвилин Тіава в центрі оборони, тоді як Беннасер повернувся до опорної зони, а Лофтус-Чік гратиме під нападником.

Даніеле Де Россі, на тлі перемоги над Лаціо в дербі (1:0), залучив до стартового складу Смоллінга та Спінаццолу до лінії захисту.

Мілан: Меньян — Калабрія, Габбіа, Тіав, Ернандес — Беннасер, Рейндерс — Пулішич, Лофтус-Чік, Леау — Жиру.

Запасні: Спортьєлло, Нава, Адлі, Йович, Чуквезе, К’єр, Терраччано, Флоренці, Муса, Зеролі, Бартезагі.



Рома: Свілар — Челік, Смоллінг, Манчіні, Спінаццола — Пеллегріні, Крістанте, Паредес — Дібала, Лукаку, Ель Шаараві.

Запасні: Патрісіу, Бур, Карсдорп, Абрагам, Льоренте, Саншеш, Ауар, Бальданці, Бове, Залевські, Кошта, Анхеліньйо.



Гра Мілан — Рома почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.