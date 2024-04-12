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Бенфіка — Марсель 2:1
Голи: Р. Сілва, 16, Ді Марія, 52 — Обамеянг, 67

Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Ді Марія, Р. Сілва, Нерес (Маріу, 71) — Тенгстедт (Маркос Леонардо, 71).

Марсель: Лопес — Мбемба (Согло, 67), Балерді, Жиго, Мерлен (Ндіає, 45+2) — Енріке, Верету, Кондогбіа — Аріт, Мумбанья (Унахі, 54), Обамеянг.

Попередження: Нерес