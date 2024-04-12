Ліга Європи
12 квітня 2024, 00:02
Бенфіка з Трубіним виграла першу частину дуелі в Марселя
Команда Рогера Шмідта на власному полі забила двічі, але не втримала "сухими" ворота.
Бенфіка — Марсель, Getty Images
12 квітня 2024, 00:02
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Бенфіка — Марсель 2:1
Голи: Р. Сілва, 16, Ді Марія, 52 — Обамеянг, 67
Бенфіка: Трубін — Ба, А. Сілва, Отаменді, Еурснес — Невеш, Флорентіну — Ді Марія, Р. Сілва, Нерес (Маріу, 71) — Тенгстедт (Маркос Леонардо, 71).
Марсель: Лопес — Мбемба (Согло, 67), Балерді, Жиго, Мерлен (Ндіає, 45+2) — Енріке, Верету, Кондогбіа — Аріт, Мумбанья (Унахі, 54), Обамеянг.
Попередження: Нерес