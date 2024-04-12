Ліга Європи

Сталося це в поєдинку проти Аталанти.

Ліверпуль програв удома вперше за 34 матчі.

Команда Юргена Клоппа поступилася Аталанті в першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи з рахунком 0:3.

"Червоні" зазнали поразки на Енфілді вперше за 34 матчі — до цього вони здобули 28 перемог і 5 разів зіграли внічию.

Гра у відповідь між цими командами відбудеться 18 квітня.