Ліга Європи 12 квітня 2024, 00:51 Ліверпуль програв вдома вперше за 34 матчі Сталося це в поєдинку проти Аталанти. Юрген Клопп, Getty Images 12 квітня 2024, 00:51 Ліверпуль програв удома вперше за 34 матчі. Команда Юргена Клоппа поступилася Аталанті в першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи з рахунком 0:3. "Червоні" зазнали поразки на Енфілді вперше за 34 матчі — до цього вони здобули 28 перемог і 5 разів зіграли внічию. Гра у відповідь між цими командами відбудеться 18 квітня. На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Аталанта. Команди Аталанта Ліверпуль Джерела Squawka Facebook Твитнуть Google+ ВКонтакте