Ліверпуль програв удома вперше за 34 матчі.
Команда Юргена Клоппа поступилася Аталанті в першому матчі чвертьфіналу Ліги Європи з рахунком 0:3. 
"Червоні" зазнали поразки на Енфілді вперше за 34 матчі — до цього вони здобули 28 перемог і 5 разів зіграли внічию.
Гра у відповідь між цими командами відбудеться 18 квітня. 
На Football.ua доступний огляд матчу Ліверпуль — Аталанта