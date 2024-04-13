Ліга Європи

Коментар від захисника стосовно матчу у другому єврокубку.

Кріс Смоллінг розповів щодо матчу з Міланом.

"Це була особлива ніч", — цитує Кріса ресурс Sky Sports Italia.

"Це була одна з найскладніших ігор у моїй кар'єрі, навіть морально. У мене були чудові почуття сьогодні ввечері, і я щасливий, що зробив внесок у результат.

Наразі змінилася наша віра. Ми впевнено займали всі простори і заслужили перемогу.

Даніеле Де Россі дав великий зміну всьому клубу. Кожен бореться і хоче грати".

У матчі 1/4 фіналу Ліги Європи Рома виграла в Мілана 1:0 у виїзному матчі.