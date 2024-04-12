Ліга Європи

Італієць дублем допоміг Аталанті розгромити Ліверпуль на Енфілді.

Центральний нападник Аталанти Джанлука Скамакка визнаний найкращим гравцем тижня у Лізі Європи, передає офіційний сайт УЄФА.

Ліверпуль — Аталанта 0:3 Відео голів та огляд матчу 11.04.2024

У першому чвертьфінальному матчі проти Ліверпуля 25-річний італієць оформив дубль. Для нього це були 4-й і 5-й голи у нинішньому розіграші турніру.

У голосуванні Скамакка обійшов півзахисника Баєра Йонаса Гофманна, а також нападників Бенфіки Рафу Сілву і Роми Пауло Дібалу.

Протягом сезону-2023/24 центрфорвард взяв участь у 33 матчах Аталанти у всіх турнірах, відзначившись 13 голами і 3 асистами.