Гол Анхеля Ді Марії визнано найкращим на тижні у Лізі Європи — повідомляє офіційний сайт УЄФА.

На рахунку вінгера другий гол у матчі з Марселем, який в підсумку виявився переможним і допоміг Бенфіці виграти у першій зустрічі 1/4 фіналу Ліги Європи.

Di María and Neres combine to score the Goal of the Week winner 🤝🦅@Heineken || #UELGOTW || #UEL pic.twitter.com/P2pKuesSrc