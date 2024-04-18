Ліга Європи

Football.ua представляє прев'ю поєдинку 1/4 фіналу Ліги Європи, який пройде 18 квітня та розпочнеться о 22:00.

Баєр в рамках другого чвертьфінального поєдинку Ліги Європи зіграє на виїзді проти Вест Гема.

Вест Гем — Баєр (перший матч — 0:2)

Четвер, 18 квітня, 22:00. Лондон Стедіум, Лондон, Англія. Головний арбітр зустрічі — Хосе Санчес Мартінес (Іспанія). Пряма трансляція на MEGOGO.

Баєр зробив важливий крок вбік півфінальної стадії завдяки перемозі 2:0 на своєму полі, втім Вест Гем ще спробує повернути інтригу в це протистояння. Леверкузенці цими вихідними стали чемпіонами Німеччини й підійдуть до гри в відмінному настрої, але чи не будуть вони перебувати в стані ейфорії? Лондонці це перевірять.

Однак варто казати про те, що кадрова ситуація в команди Девіда Моєса доволі непроста. Емерсон та Пакета дискваліфіковані, а Філліпс, Боуен та Ареола травмовані. Це серйозний удар по можливостях Вест Гема, але навіть з цими втратами потенційний склад виглядає доволі потужно. Однак форма "молотобійців" викликає занепокоєння — команда програла три з п'ять останніх матчів.

Баєр, своєю чергою, виграв останні чотири зустрічі з загальним рахунком 12:0 — команда гарно біжить, не боїться ризикувати й при цьому злагоджено діє в обороні. Все це дозволяє вважати, що образливий "Неверкузен" може перетворитися на "Треблкузен". Тим більше Хабі Алонсо може розраховувати на всіх основних гравців і навряд чи задовольниться тільки чемпіонським титулом.

Ми очікуємо, що Баєр ще все ж таки буде на хвилі святкування, тому Вест Гем зможе нав'язати боротьбу в цій зустрічі. В першому матчі лондонці майже нічого не створили біля воріт супротивника, але мають реабілітуватись за беззубу гру перед власними вболівальниками. Надії на другий єврокубковий трофей поспіль ще не згасли.

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

Вест Гем: Фабіанські — Цоуфал, Мавропанос, Зума, Крессвелл — Альварес, Соучек — Джонсон, Ворд-Праус, Кудус — Антоніо

Баєр: Ковар — Коссуну, Та, Тапсоба — Фрімпонг, Паласіос, Джака, Грімальдо — Адлі, Вірц — Боніфейс

Не зіграють: Ареола, Боуен, Філліпс, Емерсон, Пакета

Під питанням: Гложек

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