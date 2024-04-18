Ліга Європи

Вирішальний матч чвертьфіналу ЛЄ.

Головний тренер римської Роми Даніеле Де Россі висловився про матч-відповідь 1/4 фіналу Ліги Європи з Міланом. Його слова наводить Офіційний сайт УЄФА.

"Ми готуватимемося до матчу, щоб виграти його. Спробуємо забити гол, який став би для них ударом, хай навіть він не буде вирішальним. В останні роки Мілан був сильнішим за нас, але в першому матчі ми показали, що між нами не так багато різниці.

Мілан боротиметься з усіх сил. Їм більше нічого не залишається, вони хочуть перемогти та досягти однієї з цілей на сезон. Нам буде складно.

Перший матч вийшов досить збалансованим. Можливо, для нас він склався трохи краще. Мілан не сильно змінюватиме свою тактику, але й ми не повинні занадто мудрувати з планом на гру", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, перший матч між цими командами завершився мінімальною перемогою "вовків" (1:0). Гра у відповідь відбудеться на "Стадіо Олімпіко" сьогодні, о 22:00 за київським часом.