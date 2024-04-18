Ліга Європи

Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють бергамаська Аталанта та англійський Ліверпуль.

Бергамаська Аталанта та англійський Ліверпуль зіграють на полі стадіону Атлеті Адзуррі Д'Італія в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги італійського клубу в першій грі (3:0).

Джан П'єро Гасперіні, у порівнянні з тією зустріччю, залучив до стартового складу Колашинаца в трійці центральних захисників, тоді як де Рон долучиться до центральної вісі.

Юрген Клопп, у свою чергу, використав із перших хвилин Аліссона в рамці воріт, тоді як Трент та Робертсон гратимуть на флангах оборони, Собослаї повернеться до центрального трикутника, а Салах та Діас розтащуються на флангах атаки.

Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс, міранчук — Скамакка.

Запасні: Карнесеккі, Россі, Толой, Гольм, Пашалич, Туре, Лукман, Де Кетеларе, Баккер, Адопо, Гатебур, Бонфанті.



Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Джонс, Мак Аллістер — Салах, Гакпо, Луїс Діас.

Запасні: Адріан, Келлегер, Гомес, Ендо, Нуньєс, Елліотт, Жота, Цимікас, Гравенберх, Кларк, Деннс, Кванса.



Гра Аталанта — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.