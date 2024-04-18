Стали відомі стартові склади команд для матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА, у якому зіграють бергамаська Аталанта та англійський Ліверпуль.
Мохамед Салах, Getty Images
18 квітня 2024, 21:10
Бергамаська Аталанта та англійський Ліверпуль зіграють на полі стадіону Атлеті Адзуррі Д'Італія в матчі-відповіді чвертьфіналу Ліги Європи УЄФА на тлі перемоги італійського клубу в першій грі (3:0).
Джан П'єро Гасперіні, у порівнянні з тією зустріччю, залучив до стартового складу Колашинаца в трійці центральних захисників, тоді як де Рон долучиться до центральної вісі.
Юрген Клопп, у свою чергу, використав із перших хвилин Аліссона в рамці воріт, тоді як Трент та Робертсон гратимуть на флангах оборони, Собослаї повернеться до центрального трикутника, а Салах та Діас розтащуються на флангах атаки.
Аталанта: Муссо — Джимсіті, Гін, Колашинац — Дзаппакоста, де Рон, Едерсон, Руджері — Копмейнерс, міранчук — Скамакка.
Запасні: Карнесеккі, Россі, Толой, Гольм, Пашалич, Туре, Лукман, Де Кетеларе, Баккер, Адопо, Гатебур, Бонфанті.
Ліверпуль: Аліссон — Александер-Арнольд, Конате, ван Дейк, Робертсон — Собослаї, Джонс, Мак Аллістер — Салах, Гакпо, Луїс Діас.
Запасні: Адріан, Келлегер, Гомес, Ендо, Нуньєс, Елліотт, Жота, Цимікас, Гравенберх, Кларк, Деннс, Кванса.
Гра Аталанта — Ліверпуль почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.